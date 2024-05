Heinz Hoenig soll bereits Stent eingesetzt bekommen haben

Neue Informationen zu Heinz Hoenigs (72) Gesundheitszustand. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der Schauspieler in einem Berliner Krankenhaus im Koma liegt und am Herz operiert werden soll. Der geplante Eingriff soll am heutigen Freitag durchgeführt werden. Wie RTL berichtet, soll Heinz bereits am Dienstag am Herz notoperiert worden sein. Außerdem sei dem "Das Boot"-Darsteller schon am Donnerstag ein Stent eingesetzt worden. Heinz soll sich weiterhin in einem kritischen Zustand befinden.

Die Agentin des 72-Jährigen gab vor wenigen Stunden ein Statement zu Heinz' Zustand gegenüber dem Sender ab: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich Freitag stattfinden soll."

Bereits im Dschungelcamp hatte Heinz mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dort konnte der Schauspieler an kaum einer Prüfung teilnehmen und musste letztendlich den australischen Busch an Tag 12 sogar deswegen verlassen. Zurück in Deutschland, wollte sich Heinz auf seine Familie und auf die Wiederaufnahme von Ralph Siegels (78) Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Dschungelcamp, RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de