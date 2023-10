"Game of Thrones"-Star Hafthor wird zum zweiten Mal Papa!

Süße News von Hafthor Julius Björnsson (34)! Der Game of Thrones-Star begrüßte bereits im Jahr 2020 zum ersten Mal Nachwuchs mit seiner Frau Kelsey Henson. Die Geburt ihres Sohnes Stormur Magni sei sehr intensiv und anstrengend gewesen. Dennoch wollten Hafthor und seine Gattin ihrem geliebten Sprössling ein Geschwisterchen schenken. Und das hat wohl geklappt: Denn Hafthor und Kelsey erwarten Baby Nummer zwei!

Via Instagram geben die werdenden Eltern nun die schönen Neuigkeiten bekannt. Dazu teilen der Schauspieler und seine Liebste Schnappschüsse, auf denen sie zusammen mit ihrem Sohnemann strahlend ein Ultraschallfoto vor die Kamera halten. "Das Leben ist kostbar, und ich bin so glücklich, verkünden zu können, dass unsere Familie größer wird", schwärmt der Isländer zu den Aufnahmen. Kelsey sei in der 19. Schwangerschaftswoche.

Hafthros Liebste kann sogar bereits einen kleinen Babybauch vorweisen. Das Geschlecht wissen die beiden aber noch nicht. "Kelsey will das Geschlecht in dieser Schwangerschaft nicht wissen, also müsst ihr alle warten, genau wie ich", erklärte der 34-Jährige dazu.

Anzeige

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson und seine Frau Kelsey im Juli 2023

Anzeige

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson Stormur Magni im Juli 2023

Anzeige

Instagram / thorbjornsson Schauspieler Hafthor Julius Björnsson und seine Frau Kelsey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de