Wohnungssuche: Mike Heiter und Leyla haben klare Kriterien

Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) haben ihre Prioritäten! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin und der einstige Love Island-Teilnehmer führen aktuell eine Fernbeziehung. Das ständige Pendeln soll bald aber ein Ende haben: Die beiden Dschungelcamp-Bewohner möchten zusammenziehen. Wo genau sie sich niederlassen wollen, ist noch unklar. Neben Mikes Heimatstadt Essen und Leylas Wohnort Frankfurt am Main sei auch Mallorca eine Option. Doch egal, wo es sie hin verschlägt – eine Sache steht fest: Ihre neue Bleibe sollte über mindestens zwei Badezimmer verfügen. Denn wie Leyla Bild verrät, brauche Mike oft viel länger, um sich fertig zu machen. "Manchmal braucht aber Leyla länger", entgegnet der Vater einer Tochter.

Darüber hinaus hat eine gut ausgestattete Küche Priorität. Mike gibt an, von zu Hause einen gut gefüllten Kühlschrank gewöhnt zu sein: "Aber dann lebe ich ja mit Leyla und weiß, dass es bei ihr mindestens genauso ist." Die leidenschaftliche Hobbyköchin verwöhnt ihn stets mit den verschiedensten Gerichten. Erst vor wenigen Wochen kredenzte sie ihm sogar mitten in der Nacht Fusilli mit Rind und Trüffeln. Der 31-Jährige schwärmt außerdem: "Der selbstgemachte Döner von Leyla ist einfach eins-a. Ich habe halt auch immer viel Hunger und Leyla kann den perfekt bedienen."

Aber auch sonst könnte Mike mit Leyla an seiner Seite wohl kaum glücklicher sein. "Mir gefällt einfach alles an ihr", erklärte der Nordrhein-Westfale im RTL-Interview bei "Punkt 6". Es harmoniere sehr gut bei ihnen. "Mit dem kann ich richtig viel lachen und wirklich über alles reden. [...] Er ist echt respektvoll und aufmerksam", findet zudem seine Freundin.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

