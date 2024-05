Herz-OP noch heute: Heinz Hoenig liegt auf Intensivstation

Bestürzende Neuigkeiten von Heinz Hoenig (72). Der Schauspieler, der im Januar noch im Dschungelcamp war, soll mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Seine Agentin Birgit Fischer-Höper gibt in einem Statement gegenüber RTL Einblicke in Heinz' momentane Verfassung: "Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical 'Ein bisschen Frieden' aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich Freitag stattfinden soll."

Der Sender soll aus dem Umfeld des 72-Jährigen erfahren haben, dass er im Koma liegen und um sein Leben kämpfen soll. Er soll bereits am Dienstag per Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen worden sein. Sein Zustand sei kritisch. Die geplante Operation soll am heutigen Freitag stattfinden. Wenige Tage zuvor hatte Heinz im RTL-Interview noch fit gewirkt und mit seinen Kids gespielt.

Komponist Ralph Siegel (78) hatte Heinz nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp für die Wiederaufnahme seines Musicals "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" engagiert. Vom 8. bis zum 19. Mai können Zuschauer das Stück im Deutschen Theater in München anschauen. "Es ist mir eine Ehre und große Freude, in einem Musical von Ralph Siegel dabei zu sein. Ralph ist eine lebende Legende", freute sich Heinz zuvor über seine Teilnahme an dem Stück.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

RTL Heinz Hoenig, im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de