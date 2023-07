Gerücht: Wird das "Game of Thrones"-Spin-off schon gedreht?

Die Game of Thrones-Fans könnten einen Grund zur Freude haben! Seit dem Staffelfinale der Kult-Serie warten die Fantasy-Fans ungeduldig auf mehr Stoff. Währenddessen brodelt die Gerüchteküche, wie es in der Welt von Autor George R.R. Martin wohl weitergeht: Denn in der letzten Staffel mussten sich die Fans schweren Herzens von gleich mehreren Hauptcharakteren verabschieden. Jetzt ist ein Foto im Netz aufgetaucht, das ein Indiz auf eine Fortsetzung geben könnte: Folgt bald ein weiterer Spin-off der beliebten Serie?

Die Serie "Snow" soll an das unbeliebte Ende der Hauptfigur Jon Snow anknüpfen und Unstimmigkeiten des Staffelfinales aus dem Weg räumen. In der Hauptrolle soll Kit Harington (36) zu sehen sein. Vor einigen Tagen teilte John Bradley-West (34), der in der Serie an der Seite von Kit gespielt hatte, nun einen Schnappschuss – dabei entging den Fans nicht, dass der Brite an einem "Game of Thrones"-Drehort steht. "Zum ersten Mal seit 2015 zu Hause", schrieb John dazu. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Dreharbeiten für die Serie bereits begonnen haben!

Bereits im Dezember 2022 erklärte Us Weekly, dass Kit in einer eigenen Serie zurückkehren soll. Außerdem sei es wahrscheinlich, dass es Bezüge zur Mutterserie geben wird, aber von Gastauftritten war bisher noch nicht die Rede. Dennoch könnte es ein Wiedersehen mit unter anderem Sansa Stark (Sophie Turner, 27) oder ihrem Bruder Bran (Isaac Hempstead-Wright, 24) geben.

Getty Images Kit Harington im Oktober 2021

Getty Images John Bradley-West

Getty Images Kit Harington bei der "Baby Rude"-Premiere in Toronto 2022

