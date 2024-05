Ziemlich gewagt: Bill Kaulitz zeigt seinen blanken Hintern!

Bill Kaulitz (34) zeigt gerne, was er hat. Momentan hält sich der Tokio Hotel-Frontmann für einen Job in Paris auf. Dort wohnt er in einem teuren Luxushotel und lässt es sich gut gehen. Offenbar so gut, dass er sein Leben in Saus und Braus auf Fotos festhalten möchte. Auf seinem Instagram-Profil teilt der Sänger ein freizügiges Foto von sich: Splitterfasernackt posiert Bill vor einem Spiegel und gewährt freien Blick auf seine Tattoos und seinen Hintern! "Dieses Badezimmer ist wirklich alles, was man sich wünscht. Und diese ganzen Spiegel. Ich glaube, es gibt später ein paar Fotos", kündigte der Schwager von Heidi Klum (50) zuvor an.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Bill freizügig im Netz zeigt. Wenige Tage zuvor posierte er mit einem silberglitzernden Höschen und schwarzen Plateaustiefeln breitbeinig auf dem Boden. Seinen Look rundete der "Durch den Monsun"-Interpret lediglich mit Schmuck ab. Ob sich Bill etwa für Marc Eggers (37) so ins Zeug legt?

Seit einigen Monaten werden die beiden immer wieder zusammen gesehen. Unter anderem wurden der Musiker und das Model schon beim Knutschen erwischt und feierten auch schon die ein oder andere Party miteinander. Zuletzt kuschelten Bill und Marc auf einem Konzert – Heidi teilte ein Selfie von sich, ihrem Mann Tom Kaulitz (34) und den beiden vermeintlichen Turteltauben.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Bills Foto? Ich finde es sehr ästhetisch! Ich finde es zu nackt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de