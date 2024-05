Indizien passen: Ist diese Sängerin "Masked Singer"-Elgonia?

Die Hinweise häufen sich! Aktuell steckt die Jubiläumsstaffel von The Masked Singer ganz Deutschland mit dem Ratefieber an. Derzeit kämpfen noch vier Masken um die Geheimhaltung ihrer Identität und den Einzug ins große Finale. Darunter ist auch Elgonia, die die Zuschauer mit ihrer wohlklingenden Stimme fesselt. Promiflash hat nachgeforscht: Sämtliche Indizien weisen auf das No Angels-Mitglied Nadja Benaissa (42) hin! Da wäre zum einen das Bild von Komiker Bastian Pastewka (52) – mit ihm zusammen stand die Sängerin für "Der Wixxer" vor der Kamera. Zudem sind in einem Clip Würstchen mit grüner Soße zu sehen – eine wahre hessische Spezialität! Nadja wurde in Frankfurt am Main geboren und stammt demnach aus eben diesem Bundesland.

Ebenfalls zu sehen ist eine rote Perücke – etwa eine Anspielung auf Band-Kollegin Lucy Diakovska (48), die in Staffel eins ebenfalls unter eine Maske schlüpfte? Der Ventilator könnte auf das Element Luft hinweisen, was wiederum auf das Album der No Angels "Elle’ments" hindeuten könnte. Der Boxhandschuh steht womöglich nicht etwa für eine Profiboxerin, sondern spricht ebenfalls für Nadja, die ausgebildete Fitnesstrainerin ist. Aber was hat bloß 1/1000 zu bedeuten? Ganz einfach: Die 42-Jährige spielte in dem Film "Eine unter Tausend" mit.

Wie die Joyn-App zeigt, ist sich auch der Großteil der Zuschauer sicher, dass es sich um Nadja handeln muss. Ganze 73 Prozent [Stand: 2. Mai, 16:56 Uhr] stimmen für die Musikerin. Mit 9 Prozent folgt ihre Kollegin Lucy. Einige Masken wurden in der aktuellen Staffel bereits gelüftet. Unter anderem sangen Hugo Egon Balder (74), Uschi Glas (80), Annett Louisan (47) und Nazan Eckes (47) verhüllt auf der großen Showbühne. Als das bei jeder Sendung wechselnde Mysterium entpuppten sich bereits Rolando Villazón (52), Giovanni Zarrella (46), Stefanie Heinzmann (35) und Vanessa Mai (32).

Getty Images Nadja Benaissa

Getty Images Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Lucy Diakovska und Jessica Wahls

