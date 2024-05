Chris Hemsworth und Elsa rocken mit Kids den Red Carpet!

Chris Hemsworth (40) machte aus der Premiere seines neuen Films "Furiosa: A Mad Max Saga" am Donnerstag im State Theatre in Sydney ein Familienereignis. Der Schauspieler erschien mit seiner Frau Elsa Pataky (47), ihren gemeinsamen Söhnen Sasha (10) und Tristan (10) sowie seinen Eltern Craig und Leonie Hemsworth. Für die Fans und Fotografen war es ein seltener Anblick, die ganze Familie zusammen auf dem roten Teppich zu sehen. In eleganten Looks rockten die sechs den Red Carpet. Besonderer Hingucker: die zehnjährigen Zwillinge, die sich in schwarzen Anzügen richtig herausgeputzt hatten.

"Furiosa: A Mad Max Saga" wird offiziell am 24. Mai 2024 in die Kinos kommen und ist bereits jetzt eines der meist erwarteten Filmereignisse. Der Actionfilm erzählt die Vorgeschichte zur berühmten "Mad Max"-Reihe und stellt dabei vor allem die Geschichte der jungen Furiosa in den Mittelpunkt. In die Hauptrolle schlüpfte niemand Geringeres als die Das Damengambit-Beauty Anya Taylor-Joy (28). Chris verkörpert in dem Streifen Dr. Dementus, den gewalttätigen und machthungrigen Anführer der Bikerhorde, die Furiosa entführen.

Für den 40-Jährigen ist dieser Blockbuster mal wieder eine ganz neue Erfahrung – denn zuletzt machte der dreifache Vater eher Schlagzeilen mit seiner komödiantischen Ader. In Thor: Love and Thunder konnten Fans nämlich eine interessante Entwicklung seines Marvel-Charakters entdecken. Während der Gott des Donners in den ersten Teilen des Franchise eine eher kantige Seite von sich zeigte, ist er in Teil vier sehr viel lockerer und selbstironischer unterwegs. Doch das findet Chris gar nicht gut, wie er vor Kurzem gegenüber Vanity Fair verriet: "Ich habe mich in der Improvisation und der Verrücktheit verfangen und wurde zu einer Parodie meiner selbst. Ich habe den Absprung einfach nicht geschafft."

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner gesamten Familie

Getty Images Chris Hemsworth bei der "Thor: Love and Thunder"-Filmpremiere in Los Angeles

