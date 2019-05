Großer Schock in der Westling-Szene! Ashley Massaro gewann 2005 die Castingshow "Divas Search" und erhielt damit einen Vertrag bei World Wrestling Entertainment. Drei Jahre später beendete die US-Amerikanerin ihre Wrestlingkarriere – ihre Fans sind ihr jedoch bis heute geblieben. Am Mittwoch noch postete das Model ein Foto von Fanbriefen, die sie erhalten hatte. Einen Tag später ist die Ex-Sportlerin im Alter von nur 39 Jahren verstorben!

Diese traurige Nachricht bestätigt unter anderem People. Ashley wurde am Mittwoch leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden, nachdem ein Notruf abgesetzt worden war. Sie wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch am nächsten Morgen verstarb. Nach Angaben der Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Der WWE zeigte sich bestürzt und sprach Ashleys Freunden und Familie via Twitter sein Beileid aus: "Wir sind traurig, von dem tragischen Tod des ehemaligen WWE-Superstars Ashley Massaro zu erfahren. Sie wurde von Fans auf der ganzen Welt geliebt." Die Blondine hinterlässt eine 18-jährige Tochter.

Getty Images Ashley Massaro, 2007

Splash News Ashley Massaro in New Jersey, 2013

Getty Images Ashley Massaro, ehemalige Westlerin



