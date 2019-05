Die Wrestling-Welt muss Abschied von Silver King nehmen! Der Show-Kämpfer, der mit gebürtigen Namen César Cuauhtémoc González Barrón heißt, machte sich in der WCW-Szene einen Namen. Am Samstagabend stieg der 51-Jährige ein weiteres Mal in London bei dem Event "Greatest Show of Lucha Libre" in den Ring, um gegen Juventud Guerrera anzutreten. Doch dabei passiert das Unglück: Silver King blieb auf einmal leblos auf dem Boden liegen!

Nach einer Attacke gegen seinen Gegner stand Silver King auf einmal nicht mehr auf. Alle nahmen an, dass es sich um einen Teil der Show handeln würde – der Schiedsrichter zählte sogar runter bis zum K.O. Nach wenigen Minuten wurde aber dann der Ernst der Lage klar: "Andere Wrestler sprangen in den Ring, um zu helfen und holten einen Defibrillator. Es war furchtbar. Alle wurden aus der Halle gebracht, aber fast 20 Minuten lang kam kein Krankenwagen", berichtete ein Augenzeuge The Sun. Die Todesursache soll allem Anschein nach ein Herzinfarkt gewesen sein.

Neben dem Sport hatte Silver King zu Lebzeiten auch als Schauspieler Erfolge gefeiert: Mit Jack Black (49) stand er für den Film "Nacho Libre" vor der Kamera. Der Tenacious D-Sänger äußerte sich auf Instagram zum Tod seines ehemaligen Kollegen: "César González – geh mit Gott, Bruder."

Getty Images Silver King bei der Premiere von "Nacho Libre", 2006

Getty Images Silver King, 2016 in London

Getty Images Jack Black, 2018 in London



