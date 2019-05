Erst vor wenigen Tagen hatte diese Nachricht die Wrestling-Szene erschüttert: Ashley Massaro wurde leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden. Mit gerade einmal 39 Jahren verstarb die ehemalige Wrestlerin am darauffolgenden Morgen im Krankenhaus. Die Todesumstände sind noch immer nicht geklärt. Jetzt sorgte allerdings der Anwalt der Ex-Sportlerin für Aufsehen: Er gab bekannt, dass Ashley ihr Gehirn der Wissenschaft spenden wollte – um einen Rechtsstreit zu klären!

"Es war Ashleys Wunsch, dass ihr Hirn gespendet wird", sagte Konstantine Kyros der New York Post. Nur so könnte der Verdacht des "Diva Search"-Stars laut Daily Mail bestätigt werden. Bereits 2016 hatten Ashley und 60 weitere Kollegen WWE, den größten Wrestling-Veranstalter Amerikas, verklagt. Der Grund: Sie warfen dem Veranstalter vor, die Gefahren von Schädelverletzungen komplett unterschätzt und ignoriert zu haben. Ashleys Gehirn soll daher nun auf Anzeichen einer chronisch traumatischen Enzephalopathie, auch "Boxer-Syndrom" genannt, untersucht werden. Die Erkrankung, die nur nach dem Tod diagnostiziert werden kann, führt unter anderem zu Gedächtnisverlust und Depressionen.

Laut der britischen Zeitung soll in der Klageschrift auch Ashley zu Wort kommen, die ihre Beschwerden beschrieb: "Neben meinen weiter bestehenden körperlichen Verletzungen aus dem Ring und meinem früheren Kampf mit der Sucht leide ich bis heute unter Depressionen [...], Migräne und schweren Schäden des Kurzzeitgedächtnisses." Dr. Bennet Omalu, der bereits bei sechs Wrestling-Kollegen das "Boxer-Syndrom" posthum erkannt haben soll, werde die Untersuchungen vornehmen.

