Vor wenigen Wochen traf sich Unter uns-Darstellerin Linda König, die in der Serie die Rolle der Larissa Hubert verkörpert, mit jungen Fans zum gemeinsamen Sporttreiben. Bei diesem Event gab die Schauspielerin der jüngeren Generationen ein paar Tipps und Tricks für eine gesunde Lebensweise mit auf den Weg. Im Gespräch mit Promiflash stellt Linda jetzt klar, wie sie wirklich zu Abnehm-Trends steht.

Gesunde Ernährung und Fitness sind der 21-Jährigen wichtig – allerdings nicht, um viel Gewicht zu verlieren, sondern weil sie sich in ihrer Haut wohlfühlen möchte. Zum momentanen Hype um Nahrungsergänzungs-Shakes hat die Brünette im Promiflash-Interview eine eindeutige Meinung: "Ich hab das ein-, zweimal ausprobiert und das war kompletter Blödsinn. Kurzfristig klappt es vielleicht, aber ich denke, dass das viel mit Geldverdienen zu tun hat von bestimmten Firmen."

Dennoch testete Linda in früheren Jahren so einiges aus, um schnell schlanker zu werden: "Das Bescheuertste, was ich ausprobiert habe, war mit meiner Freundin und sie meinte: 'Komm, wir essen nur Kohlsuppe.' Und das macht keinen Spaß, in keinster Weise. Das war das Schlimmste. Hat auch nicht funktioniert."

MG RTL D / Stefan Behrens Linda König als Larissa Huber

Instagram / linda.koenig Linda König, Schauspielerin

Instagram / linda.koenig Linda König im April 2019

