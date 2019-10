Traurige Nachrichten für alle Unter uns-Fans: Linda König steigt aus der Serie aus! Vergangenes Jahr stieg die Baden-Württembergerin in dem Daily-Format ein und verkörperte ab April 2018 BWL-Studentin Larissa, die Tochter von Andrea (Astrid Leberti, 43) und Benedikt Huber (Jens Hajek). Nach anderthalb Jahren ist für die 21-Jährige nun Schluss bei "Unter uns" – und zwar aus einem bestimmten Grund: Für die Schauspielerin beginnt ein neuer Lebensabschnitt!

Linda will nicht mehr nur im TV eine Studentin sein, sondern auch im wahren Leben. "Ich höre bei 'Unter uns' auf, weil ich im Herbst anfange, zu studieren, und zwar Drehbuch in Berlin", erklärte sie im RTL-Interview. Außerdem arbeite sie noch an vielen eigenen Projekten. Im Gespräch hatte sie noch eine Botschaft an ihre Fans: "Ich glaube, was ich den Leuten mitgeben würde, ist, dass man an sich glauben soll und das, was man machen will, auch verfolgen sollte." Am 8. Oktober wird Linda zum letzten Mal in ihrer "Unter uns"-Rolle zu sehen sein.

Larissa zu verkörpern, war für die Jungschauspielerin nicht immer leicht: "Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Außer, dass wir beide zielstrebig sind, aber auch das auf komplett unterschiedliche Art und Weise, haben wir nichts gemeinsam", sagte sie gegenüber Promiflash im Juni 2018.

