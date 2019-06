In dieser Kinderserie wird Vielfalt großgeschrieben: Bei "My Little Pony" ist bald erstmals ein lesbisches Pärchen zu sehen! Im magischen Königreich Equestria leben etliche Pferdchen und Einhörner, eines bunter und fabelhafter als das andere. Egal ob Twilight Sparkle, Rainbow Dash oder Pinkie Pie: Sie alle haben einzigartige Eigenschaften, mit denen die Macher der Sendung ihrem jungen Publikum Werte wie Zusammenhalt und Diversität vermitteln wollen. Mit einem Lesben-Pony-Paar setzen sie nun ein klares Zeichen.

Ihre Premiere feiern Tante Holiday und Tante Lofty, wie die Pony-Damen heißen, in der finalen Folge der Staffel "Freundschaft ist Magie". Via Twitter erklärten die Produzenten der US-Zeichentrickreihe: "Bei 'My Little Pony' ging es immer um Freundschaft und Akzeptanz von Menschen (oder Ponys), die anders als man selbst sind. Es fühlte sich einfach wichtig an." Sie seien stolz, noch mehr "EQuality", also Gleichheit, nach "EQuestria" zu bringen.

Die lesbischen Pony-Ladys sind übrigens nicht das erste homosexuelle Couple in einem TV-Format für Kinder. Bei "Erdferkel Arthur" heiratete in der 22. Staffel Arthurs Lehrer Herr Rattenmeier einen Mann.

ActionPress/Hub Network/Courtesy Everett Collection Die "My Little Pony"-Helden in der Staffel "Freundschaft ist Magie"

ActionPress/Wiese/face to face Einhörner in "My Little Pony"

ActionPress/Collection Christophel Szene aus dem "My Little Pony"-Film

