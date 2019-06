Nina Petri hat wieder Schmetterlinge im Bauch! Die Schauspielerin wirkt seit über 25 Jahren erfolgreich in der deutschen Filmszene mit und wurde für ihre Arbeit bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Unter anderem war sie bereits in zahlreichen Tatort-Produktionen sowie in Filmen wie "Lola rennt" und "Die Konferenz" zu sehen. Ihren beruflichen Erfolg setzt die Hamburgerin nun im Privaten fort: Die 55-Jährige ist wieder in festen Händen!

In den 90er-Jahren war Nina sieben Jahre lang mit dem Brasilianer Marcos Romao verheiratet – mit ihm bekam sie 1994 auch ihre Zwillingstöchter, die sie nach der Scheidung letztendlich alleine großzog. Inzwischen hat die Theaterschauspielerin mit dem Taxifahrer Henry Oshoffa jedoch einen neuen Mann an ihrer Seite. "Ja, er ist mein Freund", bestätigte Nina im Interview mit Bunte. Wie ernst die Beziehung zu ihrem Herzblatt ist, verriet sie allerdings noch nicht.

Eine Hochzeit komme für die "Polizeiruf 110"-Darstellerin aber ohnehin nicht mehr infrage, wie die Fernsehdarstellerin bereits im Jahr 2008 im Rahmen eines Interviews mit der Zeitschrift offenbarte. Die erste Ehe hätte ihr ihre romantischen Überzeugungen genommen. "Heiraten ist nur eine Art von Firmengründung, die irgendwann mit enormem Aufwand aufgelöst wird und einfach nur viel Geld und viele Nerven kostet", erklärte sie damals ihren Entschluss.

Getty Images Nina Petri 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Nina Petri, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Nina Petri 2004 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de