50 Folgen von "The Power": Wird Kevin Schäfer einschalten?

Kevin Schäfer hat im Interview mit Promiflash seine Meinung zur neuen Show The Power kundgetan. Dort wird es ganze 50 Folgen zu sehen geben – ein Konzept, das Kevin kritisch sieht. "Bei 50 Folgen, da bist du irgendwann müde. Also acht Folgen sind okay, da bist du wieder gespannt auf die nächste Folge, aber 50 Folgen sind viel zu viel", erklärte er offen.

Laut dem TV-Star liegt das Problem auch in der Besetzung: "Vor allem bei den ganzen Leuten, die da drin sind. Irgendwann wird es auch langweilig." Auf die Frage, ob er sich die Sendung ansehen werde, antwortete er im Gespräch mit Promiflash: "Also bei den ersten Folgen schon, aber irgendwann wird es mir immer überdrüssig. Ganz ehrlich: Da gucke ich lieber 'Inventing Anna' auf Netflix."

Als Reality-TV-Star kennt Kevin sich natürlich bestens mit den Mechanismen solcher Shows aus – vielleicht ist das der Grund, weshalb ihn überlange Formate nur schwerlich überzeugen. Fans dürfen gespannt sein, welche Meinung Kevin nach den ersten Folgen von "The Power" letztlich haben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn Cover der Show "The Power"