Sara Ali Khan imitierte als Kind ihre künftige Stiefmutter

Sara Ali Khan (30) ist bekannt dafür, ihre Bewunderung für Kareena Kapoor (44), ihre Stiefmutter, offen zu zeigen. In der Vergangenheit hat die Schauspielerin mehrfach ihre Anerkennung für die Bollywood-Diva ausgedrückt, die sie liebevoll "Bebo" nennt. Doch ihre Faszination begann schon lange vor der Hochzeit ihres Vaters Saif Ali Khan (55) mit Kareena im Jahr 2012. Ein besonders niedlicher Moment aus Saras Kindheit zeigt ihre Begeisterung: Im Alter von sechs Jahren verkleidete sie sich wie Kareena in ihrer Rolle als Kaurwaki im Film "Asoka" aus dem Jahr 2001. Mit dunklem Eyeliner, gemalten Tattoos und einem umgebundenen Schal imitierte sie die ikonische Kriegerin, wie ein derzeit kursierendes Foto auf Reddit beweist.

Das Foto, das diesen charmanten Moment festhielt und auch Saras Mutter Amrita Singh neben ihrem amüsierten damaligen Partner Saif zeigt, sorgt bis dato für Lacher. Die Schauspielerin Navneet Nishan, eine enge Freundin von Saras Mutter Amrita, ließ die Erinnerung an die Entstehung des Schnappschusses während eines Interviews mit Bollywood Hungama sogar wieder aufleben: "Als 'Asoka' herauskam, wollte sie unbedingt wie Kareena aussehen. Ich habe ihr Tattoos aufgemalt und ein Tuch gebunden. Als Saif Ali Khan das sah, war er ganz überrascht, ganz nach dem Motto: 'Was macht ihr denn da?'"

Doch nicht nur Kareena sorgte in Saras Berufsleben für Inspiration und emotionale Momente. Vor einigen Monaten sprach Sara in einem Interview mit NDTV Yuva ungewöhnlich offen über ihre Kollegin Alia Bhatt (32). Sara gab zu, dass sie von Alias Erfolgen im vergangenen Jahr beeindruckt – und sogar ein wenig neidisch – war: "Als sie den National Award gewann, dachte ich: 'Sie hat ihn bekommen, sie hat ein Kind, ihr Leben ist perfekt.'" Dabei stellte die 30-Jährige jedoch klar, dass sie heute nicht mehr nur die glänzende Oberfläche der Erfolge sehen wolle. "Man sieht nur die guten Dinge und fragt nicht, was dahintersteckt. Neid ist wie Blindheit", gab sie zu.

IMAGO / Hindustan Times Kareena Kapoor und Sara Ali Khan, Januar 2020

IMAGO / ZUMA Press Wire Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

Getty Images Alia Bhatt, Mai 2025