Fan schenkt Katja Krasavice stolze 250.000 Euro auf OnlyFans

Katja Krasavice (29) hat mit einer überraschenden Offenbarung für Aufsehen gesorgt. Ein Fan schenkte der erfolgreichen Rapperin und Social-Media-Ikone auf OnlyFans unglaubliche 250.000 Euro – und das einfach so. "Ich habe letztens von einer einzigen Person eine Viertelmillion Euro geschenkt bekommen", erzählt Katja. Die Plattform, auf der sie ihren Fans exklusive Inhalte anbietet, ermöglicht es Anhängern, zusätzlich zum monatlichen Abo für 21 Euro Trinkgelder zu schicken.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katja solch hohe Summen von ihren Fans erhält. Immer wieder teilt sie Geschichten über ähnliche Geschenke auf ihren Social-Media-Kanälen. Um solch großzügige Trinkgelder zu bekommen, verspricht Katja, sich "100 Prozent unzensiert" zu zeigen. Im Vergleich zu regulären sozialen Netzwerken, die für ihre strikten Richtlinien bekannt sind, genießt Katja auf OnlyFans völlige kreative Freiheit. Ihr ist es möglich, dort Inhalte zu teilen, die auf anderen Plattformen eingeschränkt oder gelöscht werden könnten.

Der enormen Beliebtheit auf OnlyFans ist Katjas unerschütterliche Präsenz in den sozialen Medien zu verdanken. Mit ihrem auffälligen Look, ausgefallenen Outfits und einem selbstbewussten Auftreten hat sie eine treue Fangemeinde aufgebaut. Offenheit ist ein Markenzeichen der Rapperin – sie teilt nicht nur intime Einblicke, sondern auch ihre Erfahrungen mit Kritik und Einschränkungen auf Mainstream-Plattformen. Trotz Gegenwind bleibt sie standhaft: "Ich zeige mich, wie ich bin, und meine Fans lieben das."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025