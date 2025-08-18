Jimmy Kimmel hat jetzt die italienische Staatsbürgerschaft

Jimmy Kimmel (57) könnte den USA schon bald Lebewohl sagen. Der Entertainer berichtete im "The Sarah Silverman Podcast", dass er seine Fühler nach Europa ausgestreckt hat. "Ich habe die italienische Staatsbürgerschaft erhalten. Was hier im Land passiert, ist genauso schlimm, wie man es sich vorgestellt hat. Es ist sogar noch viel schlimmer, es ist einfach unglaublich", wetterte der Talkmaster im Gespräch mit der Komikerin. Für den TV-Star war es möglich, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, da seine Urgroßeltern einst aus Italien in die USA emigriert waren.

Neben Jimmy haben auch andere Prominente in den letzten Jahren beschlossen, sich nach Möglichkeiten umzuschauen, die USA zu verlassen. Ellen DeGeneres (67) und ihre Frau Portia de Rossi (52) zogen bereits 2024 nach England. Eigentlich hatte das Paar vor, dort nur vorübergehend auszuharren, doch nach der Bestätigung einer zweiten Amtszeit von Donald Trump (79) entschied es sich um. "Wir bleiben hier", sagte Ellen damals sofort, wie sie sich in einem Interview mit der BBC erinnerte.

Auch Jimmy positioniert sich immer wieder klar gegen den US-Präsidenten. Doch auch andere Promis kriegen bei dem "Jimmy Kimmel Live!"-Host ihr Fett weg. Während seiner Moderation bei den Oscars 2024 verlor er auch ein paar Worte über Robert Downey Junior (60) und seine Drogenvergangenheit. "Dies ist das größte Highlight in Robert Downey Juniors langer und illustrer Karriere. Na ja, eines der größten Highs...", scherzte der 57-Jährige. Den Hollywoodstar schien dies aber nicht zu stören. Im Gespräch mit Esquire erklärte er damals: "Das ist mir egal. Ich liebe Jimmy Kimmel."

Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmel, Talkmaster

Getty Images Jimmy Kimmel im April 2024

Getty Images Robert Downey Junior bei der Comic-Con International 2024 in San Diego

