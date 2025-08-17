"Baby": Was läuft da bei Stefano Zarrella und Sängerin Elif?

Liebeswirbel um Social-Media-Star Stefano Zarrella (34) und Sängerin Elif Demirezer (32)! Vor wenigen Tagen postete die Musikerin traumhafte Fotos aus ihrem Türkei-Urlaub auf Instagram. Stefano, bekannt für seine kulinarischen Kreationen und seinen prominenten Familiennamen, ließ es sich nicht nehmen, die Bilder mit den Worten "Tolle Fotos" zu kommentieren. Doch das wirklich Aufsehenerregende war die Antwort der Sängerin: Sie schrieb "Baby" und fügte ein rotes Herz hinzu. Eine Reaktion, die nun für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Aber könnte es sich hierbei um mehr als nur Freundschaft handeln? Stefano war bisher eher für seine Kochkünste und seine charmante Art bekannt, die er mit seinen Fans teilt, während Elif durch ihre einfühlsame Musik für große Emotionen sorgt. Ob es sich nur um ein harmloses Geplänkel oder tatsächlich um eine frische Liebe handelt, bleibt wohl bis auf Weiteres das Geheimnis der beiden. Doch der flirty Unterton in ihrem Dialog lässt viel Raum für Spekulationen.

Vor allem Stefanos Fans hofften in letzter Zeit immer wieder, dass er endlich sein Liebesglück findet. Erst vor wenigen Tagen hatte der Food-Influencer auf Instagram ein gefühlvolles Reel geteilt, das viele rührte: Darin tanzte der Social-Media-Star mit einer Frau im Sonnenuntergang und schrieb dazu die bewegenden Worte: "Eines Tages… Und bis dahin tanze ich in meinen Träumen." Sofort wurde Stefano in der Kommentarspalte mit Nachrichten wie "Die Liebe wird dich finden, wenn du am wenigsten damit rechnest" und "Du wirst irgendwann dein Glück finden, da bin ich mir ganz sicher" überschüttet.

Collage: Imago / T. Schröer / Future Image, Imago / Eventpress / Kochan Stefano Zarrella und Elif Demirezer,

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator

Getty Images Elif im Mai 2022