Die ersten beiden "Promi Big Brother"-Bewohner sind bekannt

Die Vorfreude auf die neue Staffel Promi Big Brother steigt, denn auf Instagram wurden jetzt die ersten beiden Kandidaten enthüllt. Ab dem 6. Oktober zieht unter anderem Andrej Mangold (38) in den berühmten Container. Der ehemalige Bachelor zeigt sich in den Kommentaren supermotiviert und schrieb: "Na dann mal los." Ebenfalls mit dabei ist Sarah-Jane Wollny (26), Mitglied von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie und der Show Die Wollnys. Auch sie äußerte ihre Begeisterung und schrieb: "Ich freue mich sooo."

Andrej, der durch seine Teilnahme bei Der Bachelor 2019 bekannt wurde, sorgte nicht nur mit seiner Rosenvergabe für Schlagzeilen, sondern auch mit darauffolgenden TV-Projekten wie Das Sommerhaus der Stars. Nun wagt er sich ins Abenteuer "Promi Big Brother", wo neue Herausforderungen und spannende Mitbewohner auf ihn warten. Sarah-Jane, die durch die Serie "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" TV-Publikum gewonnen hat, ist ebenfalls kein Neuling im Reality-TV. Neben der Sendung mit Mama Silvia Wollny (60) und Co. mischte sie unter anderem bei Temptation Island V.I.P. mit.

Mit der Bekanntgabe der ersten Teilnehmenden rückt der Beginn der Show näher. Zuschauer können sich wie gewohnt täglich die Geschehnisse im Container auf Sat.1 ansehen, zusätzlich bietet Joyn einen Livestream für die besonders Neugierigen. Ob es diesmal wieder einige Überraschungen gibt? Zumindest war das im vergangenen Jahr der Fall: Unter anderem traf Mike Heiter (33) auf seine Ex Elena Miras (33), während seine neue Partnerin Leyla (29) ebenfalls mit von der Partie war. Ihr machte er sogar mit der Hilfe des großen Bruders einen Antrag vor laufenden Kameras. Mittlerweile sind die zwei verheiratet.

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Internetbekanntheit und Reality-TV-Star