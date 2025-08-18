Katie Price und Tochter Princess haben sich wieder versöhnt

Katie Price (47) und ihre Tochter Princess (18) haben offenbar wieder zueinandergefunden. Nach anhaltenden Spannungen zwischen der Reality-TV-Darstellerin und ihrem Ex-Mann Peter (52) Andre teilte Princess ein gemeinsames Selfie mit ihrer Mutter, das die beiden in gemütlicher Atmosphäre zeigt. Das Foto, das Princess auf Snapchat gepostet und mit "Mumzy" betitelt hatte, wurde nach einem gemeinsamen Abend bei Katie gemacht, an dem auch ihr derzeitiger Freund JJ Slater anwesend war. Die Versöhnung scheint ein deutliches Signal zu sein, nachdem Katie und Peter weiterhin öffentlich in einem schwierigen Konflikt stehen.

Peter hatte kürzlich in einer Stellungnahme schwere Vorwürfe gegen Katie erhoben. Er beschuldigte sie, seit ihrer Trennung 2009 wiederholt falsche Behauptungen über ihn und seine Familie zu verbreiten. Er erklärte, dass Junior und Princess seit 2018 bei ihm lebten, diese Entscheidung jedoch nie öffentlich gemacht wurde, um die Privatsphäre der Kinder zu schützen. Katie hingegen besteht darauf, dass ihre Tochter bei ihr wohne, und hat die rechtlichen Schritte ihren Anwälten überlassen. Trotz der angespannten Situation betonte Princess, dass der Streit ihrer Eltern sie nicht beeinflusse, da sie sich sowohl von ihrer Mutter als auch von ihrem Vater geliebt fühle.

Princess, die heute als Influencerin erfolgreich ist, hatte sich bereits früher über die Herausforderungen in ihrer Kindheit geäußert. Ihr Verhältnis zu ihrer Mutter gilt als intensiv, geprägt von Höhen und Tiefen, insbesondere während schwieriger Phasen in Katies Leben. "Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt, ich hatte schon in jungen Jahren so viel auf dem Teller und Dinge im Hinterkopf", gab sie in ihrer neuen Reality-Show "The Princess Diaries" preis. Heute freuen sich Fans über die sichtbare Annäherung der beiden.

Anzeige Anzeige

Snapchat / Princess Andre Katie Price und ihre Tochter Princess, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023