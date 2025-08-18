Enthüllt: Neue "Promi Big Brother"-Staffel ohne Kim Virginia

Seit Wochen wird spekuliert, ob Kim Virginia Hartung (30) an der neuen Staffel von Promi Big Brother teilnimmt. Nun hat die TV-Bekanntheit selbst für Klarheit gesorgt – und das noch vor der offiziellen Bekanntgabe der Kandidaten durch Sat.1! In einer Instagram-Fragerunde machte sie kurzen Prozess mit den Gerüchten. Auf die Frage eines neugierigen Fans antwortete Kim deutlich: "Habe ich abgesagt. Ich mache diesmal etwas gaaaanz anderes." Was die 30-Jährige stattdessen plant, behielt sie allerdings für sich – und heizte damit die Neugier ihrer Follower mal wieder ordentlich an.

Dass Kim auf das Kult-Format verzichtet, kommt jedoch überraschend. Noch vor Kurzem wurde gemunkelt, dass sie sogar zusammen mit Laura Maria Lettgen in den Container ziehen könnte. Viele Fans hatten sich eine spannende Dynamik zwischen den beiden erhofft, nachdem die Beauty & The Nerd-Gewinnerin im Interview mit "Blitzlichtgewitter" andeutete, dass sie sich die ehemalige Dschungelcamperin in der Sat.1-Show gerne mal vorknöpfen würde. Außerdem kursierte das Gerücht, dass auch Kims Freund Nikola Glumac (29), ebenfalls Realitystar, ein Teil der Show werden könnte.

Ganz müssen die Fans von Kim aber nicht auf sie verzichten: Wie Reality-Kollegin Ricarda Raatz (33) bereits vor drei Wochen im "Blitzlichtgewitter"-Podcast ausplauderte, hat die Influencerin Anfang des Jahres an einer neuen, bislang geheimen Show teilgenommen. Details zum Format blieben zwar unter Verschluss, doch angeblich soll auch Elena Miras (33) mit von der Partie gewesen sein. Weder Kim noch Elena haben sich bislang zu diesem mysteriösen Projekt geäußert.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

TikTok / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Elena Miras, Realitystars