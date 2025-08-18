Jessica Schwarz plant jetzt schon ihren 50. Geburtstag

Jessica Schwarz (48), bekannt aus ihrer aktuellen Rolle als Gangsterbraut in der Western-Persiflage "Das Kanu des Manitu", hat Großes vor: Die Schauspielerin plant jetzt schon ihren 50. Geburtstag, der im Mai 2027 gefeiert werden soll. Wie sie der Bild erzählte, möchte sie dieses besondere Jubiläum gebührend mit einer großen Party zelebrieren. Bereits zu ihrem 30. Geburtstag lud sie 140 Gäste ein und feierte über mehrere Nächte. Ob genau das Gleiche für ihren runden Geburtstag wieder möglich ist, bezweifelt sie, da ihr Leben sich verändert hat. Doch die Idee, alte Weggefährten noch einmal zusammenzubringen, fasziniert sie: "Es wäre spannend zu sehen, wo die Zeit uns alle hingetragen hat."

Die Vorbereitungen laufen bereits, denn eine Woche voller Feierlichkeiten will gut geplant sein. Jessica ließ durchblicken, dass sie sich durchaus eine längere Feier vorstellen kann, mit Anreise, Party und ausreichend Zeit zum Wiedersehen. Sie möchte dabei das Gefühl von damals bewahren. Hinter den Kulissen hat die charismatische Schauspielerin außerdem eine zweite Leidenschaft gefunden: Gemeinsam mit ihrem Mann Louis-Freytag Beckmann betreibt sie ein Glamping-Hotel in Portugal. Diese Wahlheimat gibt ihr Abstand und Ruhe vom Trubel. "In Portugal kennen mich kaum Menschen. Dort trage ich eine ganz andere Ruhe in mir", schildert sie, während sie in Deutschland stets das Gefühl hat, anderen Erwartungen gerecht werden zu müssen.

Ihre Karriere war nicht immer einfach. Mitte 30 stand Jessica vor Herausforderungen, als die Rollenangebote plötzlich weniger interessant wurden. "Ich habe irgendwann nur noch Mütter in Kinderfilmen gespielt", erinnert sie sich, was sie in Erwägung brachte, eine Umschulung zu machen. Doch der Wind hat sich inzwischen wieder gedreht, und die Schauspielerin feiert Erfolge mit vielfältigeren Rollen. Neben der beruflichen Vielfalt gibt ihr das Leben in Portugal auch die Gelegenheit, sich ihren anderen Träumen zu widmen – wie dem Planen einer außergewöhnlichen Geburtstagswoche.

Getty Images Jessica Schwarz, Schauspielerin

Getty Images Jessica Schwarz bei der "Narziss und Goldmund"-Premiere im März 2020

Louis-Freytag Beckmann und Jessica Schwarz