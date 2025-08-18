Das steckt hinter der Trennung von Laura und Pietro Lombardi

Laura Maria Rypa (29) hat die Trennung von Pietro Lombardi (33) öffentlich gemacht. Via Instagram teilte der Social-Media-Star mit, dass sie und der Sänger zukünftig getrennte Wege gehen werden. Die Nachricht kommt gerade deshalb überraschend, weil das Paar erst vor Kurzem gemeinsam den Umzug in ein neues Zuhause geplant hatte. Zudem haben die beiden die zwei gemeinsamen Söhne Leano Romeo und Amelio Elija. Während Laura sich bereits klar äußerte, schweigt Pietro bislang zu der Situation.

Hinter den Kulissen soll es jedoch seit Tagen gekriselt haben. Nach Informationen von Bild sollen Pietro und Laura seit Wochen streiten. Die 29-Jährige habe sich insbesondere in stressigen Situationen, wie dem nahenden Umzug, alleingelassen gefühlt. Auch die Vergangenheit scheint eine Rolle zu spielen: Bereits nach der Geburt ihres jüngeren Sohnes im Jahr zuvor sprach sie davon, dass sie sich häufig allein um die Kinder kümmern müsse, während Pietro mit beruflichen Projekten eingespannt war. In den letzten Wochen war der Sänger oft auf Mallorca unterwegs, unter anderem für Auftritte und eine Zusammenarbeit mit Isi Glück.

Die Beziehung der beiden war über die vergangenen Jahre immer wieder in den Schlagzeilen. Vergangenes Jahr kam es nach einem Streit sogar zu einem Polizeieinsatz bei dem Musiker und der Influencerin. Laura und ihr jüngster Sohn Amelio verbrachten die Nacht anschließend im Krankenhaus und Pietro durfte sich seiner Familie zwei Wochen nicht nähern.

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Instagram / isi_glueck Isi Glück und Pietro Lombardi, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom