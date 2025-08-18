Vor Aus: Pietro Lombardi freute sich auf Zukunft mit Laura

"Wir freuen uns riesig auf alles, was kommt", verkündete Pietro Lombardi (33) noch Anfang Juni auf Instagram über die gemeinsame Zukunft mit Laura Maria Rypa (29). Nun ist das Paar getrennt. Zum Zeitpunkt des Beitrags hatten der Sänger und die Influencerin ihre Familie noch durch einen Vierbeiner vergrößert. Außerdem planten sie, mit Hund und Nachwuchs "bald" in ihr "neues gemeinsames Zuhause" zu ziehen. "Dieses Jahr bringt so viele schöne Veränderungen", freute er sich.

Der "Señorita"-Interpret und die Unternehmerin gingen fünf Jahre durchs Leben und bekamen im Laufe ihrer Beziehung zwei gemeinsame Kinder. Eigentlich plante das frisch getrennte Paar, seine Liebe mit dem Bund der Ehe zu krönen: Im Jahr 2022 machte Pietro seiner Laura einen Antrag. Doch der Traum einer Hochzeit scheint nun geplatzt. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", verkündete Laura am Sonntagabend in ihrer Instagram-Story.

Öffentlich wollen sich die zwei zu ihrer Trennung aber nicht weiter äußern. "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen", ergänzte die 29-Jährige. Für sie und den DSDS-Star sei es "wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen". Das Wohl ihrer Jüngsten steht für die Eltern an erster Stelle.

