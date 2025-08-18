Schwierig: So stellt sich Patrick Fabian seine Traumfrau vor

Patrick Fabian (38) sprach in einem exklusiven Interview mit Promiflash über seine Idealvorstellungen in Sachen Liebe. Seine Traumfrau zu finden, sei für ihn keine einfache Aufgabe. Er erklärte: "Das ist eine lange Liste. Das Thema Traumfrau ist schwierig bei mir." Neben einer sportlichen Ader und der Liebe zu Gesellschaftsspielen sei ihm wichtig, dass seine Partnerin nicht zu sehr auf Partys fokussiert ist. "Ich stehe nicht so auf Tussis, die nur feiern gehen", betonte der Realitystar, der betonte, dass er auf äußerliche Perfektion verzichten kann, solange gewisse Vorstellungen erfüllt sind.

Ganz klare Präferenzen äußerte der 38-Jährige aber dennoch in Bezug auf das Aussehen seiner künftigen Partnerin. Er schwärmte von Frauen mit südländischem Einschlag, dunklen Haaren und Augen. Sportlichkeit ist ihm ebenfalls wichtig, jedoch ohne in Extreme zu gehen: "Man sollte schon sehen, dass sie sportlich ist – nicht zu doll, das finde ich auch wieder nicht schön." Gleichzeitig betonte er, dass seine Traumfrau durchaus ihren persönlichen Freiraum haben sollte und beispielsweise nicht jede Minute mit ihm im Fitnessstudio verbringen muss. Bei all seinen Wünschen bleibt er dennoch realistisch und erklärt, dass eine perfekte Person, wie man sie sich vorstellt, wahrscheinlich nicht existiert.

In der Vergangenheit spielte ein ähnliches Szenario schon einmal in Patricks Liebesleben eine Rolle. Nach einer intensiven Zeit auf Love Island VIP mit Chiara Fröhlich (27) trennten sich ihre Wege, obwohl die beiden von ihren Mitstreitern sogar als Siegerpaar gekürt wurden. Verschiedene Lebensstile und gegensätzliche Prioritäten hätten damals den Ausschlag gegeben, dass aus der Show-Romanze nichts Dauerhaftes wurde. "Wo es dann in meinen Augen schwierig wurde, war, dass ich doch schon ein bisschen weiter bin in meinem Leben. Einerseits, weil ich halt eine Tochter habe, andererseits, weil ich sehr auf meine Gesundheit achte", erklärte Patrick in einem früheren Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Fitnessinfluencer

Anzeige Anzeige

Instagram / chiarafroehlich Patrick Fabian und Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP"