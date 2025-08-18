Fans überrascht Anne Wünsche und Karims Trennung nicht

Anne Wünsche (33) und Karim El Kammouchi (36) haben sich getrennt. In einem Beitrag auf Instagram machte die OnlyFans-Creatorin die Trennung offiziell und bestätigte, dass sie ab sofort wieder als Single durchs Leben geht. Während einige Anhänger den Schritt bedauern, hat die Nachricht bei vielen keine echte Überraschung ausgelöst. Viele Kommentare ließen erahnen, dass das Paar für zahlreiche Beobachter nie wirklich eine Einheit zu sein schien.

Die Kommentare unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash, der die Trennung des Paares thematisierte, ließen keine Zweifel an diesem Eindruck. "Für mich waren die auch irgendwie nie wirklich zusammen. Hatten halt nur ein Kind zusammen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer deutete sogar an, dass Karim möglicherweise kein Interesse an einem gemeinsamen Familienleben hatte. Dass Anne Wünsche, die für ihre offene Art bekannt ist, den Schritt wagt, empfinden viele als unausweichlich. Eine Stimme fasste zusammen, was offenbar viele dachten: "Das war nur eine Frage der Zeit."

Anne und Karim waren seit 2019 liiert. Im Sommer 2022 krönten sie ihre Liebe mit der Geburt von Söhnchen Savio. Auch wegen ihres Sohnes fiel die Trennung dem Erotikmodel nicht einfach. "Obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir – allein wegen Savio", erklärte die 33-Jährige auf Instagram. Anne kündigte an, sich nun erst mal für eine Weile aus dem Netz zu verabschieden.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

Anzeige