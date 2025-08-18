Hailey Bieber nimmt Justins Nähe zu Kendall Jenner mit Humor

Justin Bieber (31) hat kürzlich eine Bilderreihe auf Instagram geteilt, die seine Fans in helle Aufregung versetzte. Besonders ins Auge fiel dabei ein Schnappschuss aus einer Bar in Los Angeles, auf dem der Sänger in angeregtem Gespräch mit Kendall Jenner (29) zu sehen ist. Das Model erzählt dabei mit sichtbarer Begeisterung, unterstützt durch lebhafte Gestik, während Justin angestrengt zuhört – die Stirn in nachdenkliche Falten gelegt. Den humorvollen Höhepunkt setzte jedoch seine Ehefrau Hailey Bieber (28), die in den Kommentaren scherzte: "Kendall erzählt Geschichten immer mit ihren Händen." Dieser kleine Seitenhieb begeisterte die Fans enorm und sammelte inzwischen weit über 200.000 Likes.

Die enge Freundschaft zwischen Justin und Kendall sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, besonders da es in der Vergangenheit sogar Dating-Gerüchte um die beiden gab. Hailey und Kendall sind jedoch seit Jahren gute Freundinnen, und Haileys Reaktion zeigt, wie locker sie mit der Situation umgeht. Neben dem Schnappschuss mit Kendall postete Justin auch weitere Fotos von dem Abend, darunter ein Bild mit Hailey, welches die beiden verliebt auf einer Couch sitzend zeigt. Ihr augenzwinkernder Kommentar dazu lautete: "Das Geheimnis ist gelüftet: Wir daten." Die Fans zeigten sich begeistert und erklärten, wie sehr sie die positive und unbeschwerte Seite der 28-Jährigen schätzen.

Justin und Hailey Bieber sind seit ihrer Hochzeit 2018 eines der bekanntesten Paare im Musik- und Modebusiness. Während Justin kürzlich sein siebtes Studioalbum veröffentlicht hat, konzentriert sich Hailey auf ihr Unternehmen für Hautpflege. Trotz der herausfordernden Anfangsjahre ihrer Ehe wirken die beiden auf ihre Fans heute harmonischer denn je. Haileys humorvolle Kommentare zeigen nicht nur ihren Sinn für Humor, sondern auch das Vertrauen in ihre Beziehung. Besonders für die Fans bedeuten solche kleinen Einblicke in ihr Privatleben eine willkommene Abwechslung zu den sonst oft distanzierten Einblicken in der Welt der Stars.

Collage: Getty Images, https://www.instagram.com/p/DNbW27sy9Tz/?hl=de Collage: Hailey Bieber, Justin Bieber und Kendall Jenner

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber, März 2025

Getty Images Justin Bieber und Kendall Jenner 2015