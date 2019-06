Dieses Format passt ihnen überhaupt nicht! Seit ein paar Wochen kann man in den USA die erste Staffel von "Good Omens" streamen. In der Serie geht es darum, dass ein Engel und ein Dämon sich zusammentun, um den drohenden Weltuntergang abzuwenden. Genau diese Story scheint einer Gruppe strenggläubiger Christen in der realen Welt aber so gar nicht zu gefallen: Sie fordern jetzt, dass die Ausstrahlung der Episoden umgehend eingestellt werden muss.

Nach Berichten des Guardian begründete die Gruppe, die sich selbst "Return to Order" nennt, ihre drastische Forderung so: "Diese Art von Video macht sich über Wahrheit, Irrtum, Gut und Böse lustig und zerstört die Grenze des Grauens, die die Gesellschaft noch vor dem Teufel schützt." Sie sehen in der Serie offenbar viel mehr als nur ein harmloses Unterhaltungsformat – aus Sicht der Christen sei die Produktion "ein weiterer Schritt, den Satanismus als normal, locker und akzeptabel erscheinen zu lassen." Die dazugehörige Online-Petition auf der Website der Gruppe zeigt bereits über 20.000 Unterschriften auf.

Den Gläubigen unterlief bei ihrer Forderung nach der Absetzung jedoch ein großer Fauxpas: Sie wandten sich mit ihrem Anliegen an Netflix – doch der Streamingdienst hat mit dem Format gar nichts zu tun. "Good Omens" wurde von Amazon Prime produziert und wird dementsprechend auch dort ausgestrahlt.

