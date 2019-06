Hannah Gadsby (41) ist für ihr komödiantisches Talent bekannt – aber auch für ihre Ehrlichkeit. In mehreren TV-Formaten hat sie ihre Biografie und ihre Jugend als Homosexuelle offengelegt. Ebenso unbefangen hat der "Please Like Me"-Star nun auch über ein dunkles Kapitel in seiner Vergangenheit gesprochen: Nachdem Hannah vergewaltigt wurde, hat sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Dieser Schritt habe sogar das Leben der australischen Entertainerin gerettet.

In der Power Pride Ausgabe des Variety-Magazins gab die 41-Jährige nun zu: "Ich bin für das Leben, aber ich hatte eine Abtreibung." Diese beiden Dinge würden sich für Hannah keinesfalls ausschließen – im Gegenteil. Mit ihrem öffentlichen Geständnis reagiert die Australierin auf das im US-Bundesstaat Alabama eingeführte strikte Abtreibungsgesetz. Hannah sagt dazu: "Hätte ich damals in diesem Bundesstaat gelebt, unter diesen Gesetzen und unter dieser Politik, dann wäre ich jetzt tot. So einfach ist es." Sie habe sich nach einer schweren Vergewaltigung für den Abbruch entschieden.

Hannah drückt ihr Unverständnis für die Gesetzesänderung in Alabama so aus: "Wie kann das 'pro-life' sein? Du kannst Frauen nicht verbieten, Abtreibungen vornehmen zu lassen und ihnen gleichzeitig jegliche Hilfe verwehren." Laut der australischen Entertainerin würden Staaten wie Alabama mit solchen Gesetzen davonkommen, "weil sie sehr gut darin sind, zu brandmarken."

Getty Images Hannah Gadsby in Los Angeles, Mai 2019

Getty Images Hannah Gadsby bei den Australians in Film Awards 2018

Getty Images Hannah Gadsby, Stand-up-Comedian

