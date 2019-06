Dieses Tinder-Date war offensichtlich ein voller Erfolg! Eigentlich hatte "American Housewife"-Star Carly Craig die Dating-Plattform 2016 genutzt, um für ihre kommende Comedy-Serie "Sideswiped" zu recherchieren. Doch dann schrieb "CSI: NY and Narcos"-Produzent Zachary Reiter die Schauspielerin an und fragte nach einem Treffen. Drei Jahre später sind die beiden nun Mann und Frau: Das Brautpaar hat sich im engsten Kreis am Sonntag das Jawort gegeben!

Wie Daily Mail berichtet, waren bei der kleinen Zeremonie in Malibu 70 Freunde und Familienmitglieder geladen, darunter auch Carlys Stiefschwester Mandy Moore (35) mit ihrer Kollegin Chrissy Metz (38). Ihren perfekten Hochzeitslook stellten die beiden US-Amerikaner sich aus all ihren Lieblingsdesignern zusammen: Die dreifache Mutter trug ein Brautkleid von Rita Vinieris, Schuhe von Badgley Mischka und einen Schleier von Laura Basci. Zachary sagte dagegen in einem Armani-Anzug Ja.

Wie sehr die 39-Jährige auf ihren großen Tag hingefiebert hatte, offenbare sie bereits vor einigen Monaten gegenüber People: "Ich bin so aufgeregt, mit Zach verheiratet zu sein. Ich kann es kaum erwarten, unser gemeinsames Leben zu beginnen."

Getty Images Carly Craig in Beverly Hills, Oktober 2018

Getty Images Carly Craig, Schauspielerin

Getty Images Carly Craig im Februar 2019

