Am Sonntagabend wurden in Los Angeles die diesjährigen BET Awards verliehen. Bei der Preisverleihung werden vor allem afroamerikanische Künstler aus den Bereichen Musik und Film geehrt. Doch das Medien-Event ist vor allem auch eins: ein Schaulaufen der Stars und Sternchen. Auch in diesem Jahr ließen sich die Promis wieder einiges einfallen, um zum Hingucker auf dem blauen Teppich zu werden: Diese Celebrities stachen mit ihren Looks besonders aus der Masse hervor!

Mary J. Blige

Mary J. Blige (48) kam ganz unschuldig in Weiß: Die R'n'B-Größe schritt in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit Silber- und Goldverzierungen über den Teppich der Award-Show. Ihre gelockte blonde Mähne machte ihren Engelslook perfekt.

Ciara

Mit ihrem feurigen Look sorgte auch Ciara (33) für einen Wow-Moment: Die Sängerin zeigte ihre langen Beine in einem kurzen Kleid in der Trendfarbe Orange. Das Dress verfügte über eine seitliche Schleppe und extreme Schulterpolster machten das Outfit schließlich komplett.

Eva Marcille

Für sie war der Auftritt ein ganz besonderer, denn Eva Marcille (34) schritt nicht allein über den Teppich: Das rosafarbene Kleid des Models betonte seinen runden Babybauch perfekt. Mit Beinschlitz und Cut-Out-Details bewies die 34-Jährige, wie sexy sie als Schwangere aussieht.

Rihanna

Rihanna (31) hatte einen Überraschungsauftritt bei den Awards und entschied sich – anders als die meisten ihrer Kolleginnen – nicht für ein Kleid. Stattdessen trug die 31-Jährige einen schwarzen Zweiteiler aus Leder.

Lil Nas X und Billy Ray Cyrus

Lil Nas X und Billy Ray Cyrus (57), die aktuell mit ihrem Hit "Old Town Road" weltweit die Charts rocken, erschienen mit Cowboyhüten. Während der Rapper dazu einen hellblauen Anzug kombinierte, kam der Vater von Miley Cyrus (26) gewohnt lässig in Jeans und Lederjacke.

Alexis Skyy

Reality-Star Alexis Skyy (24) funkelte mit seinem schwarzen Glitzerkleid bei den BET Awards im Blitzlichtgewitter. Das hautenge Dress war bis oben geschlossen, wirkte durch einen tiefen Beinschlitz aber dennoch atemberaubend hot.

Blac Chyna

Das Model zog mit einer Signalfarbe alle Blick auf sich: Blac Chyna (31) kam in einem ärmellosen roten Kleid, das ebenfalls über einen hohen Beinschlitz verfügte. Ihre blonden Perücke war außerdem mit Rosen in derselben Farbe geschmückt.

Karrueche Tran

Auch Karrueche Tran (31) kam in einer knalligen Farbe: Sie trug ein gelbes Kostüm und darunter: offensichtlich nichts. Der Blazer, der nur mit Gürtel und Knopf geschlossen war, gab den Blick auf das tiefe Dekolleté der Schauspielerin frei.

John Legend

Lässig, lässiger, John Legend (40)! Der Sänger stellte sich in einem grauen Anzug den Fotografen. Unter seinem Jackett trug er ein aufgeknöpftes wild gemustertes Satinhemd und damit ließ auch er als männlicher Star tief blicken – seine Brust schien der 40-Jährige sich zuvor eingeölt zu haben.

Getty Images Mary J. Blige bei den BET Awards 2019

Actionpress/ enewsimage Ciara im Juni 2019

Getty Images Eva Marcille in Los Angeles, Juni 2019

Getty Images Rihanna bei den BET Awards 2019

Getty Images Lil Nas X und Billy Ray Cyrus im Juni 2019

Getty Images Alexis Skyy bei den BET Awards 2019

Getty Images Blac Chyna in Los Angeles, Juni 2019

Getty Images Karrueche Tran bei den BET Awards in Los Angeles 2019

Getty Images John Legend im Juni 2019



