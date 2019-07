Er war zu Lebzeiten ein bunter Vogel! John McCririck ist diese Woche verstorben – er wurde 79 Jahre alt. Der gebürtige Londoner machte sich als Experte für Pferde-Rennsport einen Namen – 28 Jahre lang war er das Gesicht der Sendung "Channel 4 Racing", bevor er 2012 aus dem Format entlassen wurde. John war aber nicht nur für seine Expertise bekannt, sondern auch für seinen unverwechselbaren Stil. Seine Markenzeichen: großer Hut, Koteletten, farblich aufeinander abgestimmte Anzüge und Hosen, sowie riesige Zigarren.

Die traurige Meldung, dass der Ex-Celebrity Big Brother-Kandidat verstorben sei, meldete die Seite "Racing Post" im Netz: "Traurig, dass der legendäre Rennsport-Experte John McCririck im Alter von 79 verstorben ist", hieß es auf Twitter. Auch seine Familie bestätige den Tod des Briten – die Todesursache ist bisher unbekannt. Er hinterlässt seine Frau Jenny, mit der er 48 Jahre verheiratet gewesen war.

Vergangenen Oktober absolvierte der 79-Jährige seinen letzten TV-Auftritt bei "This Morning" und verblüffte die Zuschauer mit seinem hageren Aussehen. Der Gewichtsverlust war die Folge einer schweren Grippe, zuvor hatte er mit Problemen im Brustbereich zu kämpfen gehabt. "Das Leben ist sinnlos. Ich erwarte nicht, nächstes Jahr um diese Zeit am Leben zu sein", sagte er in der Show. Er habe seine Frau darauf bereits vorbereitet und sie wisse, was zu tun sei, erklärt er damals.

Getty Images John und Jenny McCririck, Oktober 2013

Getty Images John McCririck, Juni 2019

Getty Images John McCririck in Chichester, England



