Vor einer Woche ließ Melanie Müller (31) die Baby-Bombe platzen und verkündete, dass sie und ihr Mann Mike Blümer erneut Nachwuchs erwarten. Nach der Geburt der kleinen Mia Rose Müller (1) 2017, ist es für das Paar das zweite Kind. Die Sängerin ist mittlerweile bereits im sechsten Monat schwanger und verriet in einem Interview jetzt erste Details: Der Name des Babys wird auf jeden Fall mit dem Buchstaben "M" beginnen.

Mit RTL plauderte die 31-Jährige über mögliche Namen für das Geschwisterchen von Mia und erklärte: "Naja auf jeden Fall wird es irgendwas mit 'M': Melli, Mike, Mia... Es wird irgendwas mit 'M'". Ob sich die bald Zweijährige über ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen darf, ließen die Eltern aber weiterhin offen.

Dass sie knapp zwei Jahre nach der Geburt des ersten Kindes so schnell wieder schwanger wird, war für die Musikerin ein kleiner Schock. Zwar ist der erneute Nachwuchs ein absolutes Wunschkind, dass es aber so schnell klappt, damit hätte die Blondine nicht gerechnet: "Es war geplant. Also wir haben es schon drauf angelegt. Als es dann so weit war, war ich etwas geschockt."

ActionPress / Friedrich,Jürgen Melanie Müller 2019 in Nürnberg

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose in Italien

Getty Images Melanie Müller im Juli 2014

