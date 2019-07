So hätte sich Beth Chapman (✝51) ihre Beerdigung in Colorado mit Sicherheit gewünscht! Der Reality-Star hatte Ende Juli den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs verloren. Die Familie rund um Witwer Duane (66) verabschiedete sich bereits in der ersten Trauerfeier auf Hawaii von der TV-Persönlichkeit. Am 13. Juli soll nun die zweite Gedenkzeremonie in Colorado stattfinden, wo Beth einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hatte. Dabei wird es auch einen Livestream für die Fans geben!

Noch vor ihrem Tod hatte sich Beth mit ihrer Familie zusammengesetzt und besprochen, wie sie sich ihre beiden Beerdigungen vorstelle. Besonders wichtig sei ihr dabei gewesen, dass diese für jedermann zugänglich seien, wie TMZ berichtete. Deshalb würden sich die Hinterbliebenen derzeit um einen funktionierenden Livestream kümmern – sodass selbst die Fans, die nicht vor Ort sein könnten, die Möglichkeit hätten, der Verabschiedung in Colorado aus der Ferne beizuwohnen.

Da derzeit mit einem großen Fanansturm gerechnet werde, stehe die Familie darüber hinaus mit der Regierung sowie Hotels in Kontakt, um sich auf die Menschenmasse vorzubereiten. Die Angehörigen seien dabei, günstigere Konditionen für die anreisenden Fans der Reality-Queen mit den Hoteliers auszuhandeln.

Action Press / TheImageDirect.com Die erste Trauerfeier für Beth Chapman im Juni 2019 auf Hawaii

FayesVision/WENN.com Duane und Beth Chapman im April 2013 in Las Vegas

Michael Wright/WENN.com Beth Chapman im Juni 2011 in Los Angeles

