Bei Duane Chapman (68) läuten schon bald die Hochzeitsglocken! 2019 musste der US-amerikanische TV-Kopfgeldjäger einen schweren Verlust verkraften: Seine Frau Beth (✝51), mit der er rund 13 Jahre lang verheiratet war, starb an Kehlkopfkrebs. Nur wenige Monate nach ihrem Tod lernte er jedoch eine neue Partnerin kennen – Francie Fran. Mittlerweile sind die beiden sogar verlobt. Und nun ist auch bekannt, wann genau ihre Hochzeit stattfinden soll!

Im Podcast "Two Guys from Hollywood" plauderte Duane aus, dass es bis zu seinem großen Tag nicht mehr lange hin ist: Schon am 2. September soll es so weit sein! Die Vorbereitungen laufen demnach bereits auf Hochtouren. "Wir haben uns gestern den Veranstaltungsort angeschaut und ausgesucht", verriet der 68-Jährige. Die Kosten für eine Hochzeit hat er allerdings offenbar unterschätzt: "Man, Heiraten kostet viel, mein Gott!" Trotzdem schien er nicht rumgeizen zu wollen und lud kurzerhand auch seine Gesprächspartner Alan Nevins und Joey Santos zur Feier ein.

Wegen seiner Liebe zu Francie muss Duane allerdings auch viel Kritik einstecken. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, sich nach dem Tod seiner langjährigen Ehefrau Beth zu schnell nach einer neuen Partnerin umgeschaut zu haben. Unter gemeinsamen Bildern mit Francie finden sich oft negative Kommentare. "Sie ist nicht wie die zauberhafte Beth, und Bilder wie dieses zu sehen, ist, als hätte [Beth] nie existiert", lauten beispielsweise die Worte eines Fans unter einem Familienfoto auf Duanes Instagram-Profil.

Anzeige

Getty Images Duane Chapman 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Duane Chapman und seine Frau Beth im Jahr 2011

Anzeige

Instagram / franciefrane Francie Frane, Duane Chapman und seine Kinder im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de