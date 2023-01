Verstorbene Beth Chapman wieder mit ihrer Mutter vereint

Jetzt ist das Mutter-Tochter-Duo wohl wieder vereint. Beth Chapman (✝51) war mit ihrem Mann Duane Chapmann (69) vor allem durch die Sendung "Dog – Der Kopfgeldjäger" bekannt geworden. Gemeinsam haben sie viele Verbrecher festgenommen. 2017 erkrankte Beth dann an Kehlkopfkrebs – den Kampf verlor sie im Jahr 2019. Im vergangenen Jahr ist ihre Mutter Bonnie Joan Johannsen ihr in den Himmel gefolgt. Sie hatte davor einen letzten Wunsch. Diesen Willen hat ihr Schwiegersohn Duane ihr jetzt erfüllt.

Bevor Bonnie starb, soll sie Duane gegenüber geäußert haben, dass sie gerne bei ihrer Tochter Beth begraben werden würde. Das berichtete nun das amerikanische Magazin TMZ. Duane hatte wohl die letzten Jahre die Asche seiner Frau aufbewahrt. Er soll diese nun an Beths Schwester Melinda gegeben haben, damit diese die Asche ihrer Mutter Bonnie und die von Beth vereint. Auch wenn Beth und ihre Mutter nicht immer ein gutes Verhältnis gehabt haben sollen, haben sie sich vor dem Tod der Kopfgeldjägerin wohl wieder vertragen.

Einen Teil der Asche seiner verstorbenen Frau soll Duane allerdings behalten haben. Dazu sagte er angeblich: "Ich weiß jetzt, was Ruhe in Frieden wirklich bedeutet. Ich bin zuversichtlich, dass Beth jetzt in Frieden ruhen kann."

Getty Images Duane Chapman mit seiner Frau Beth Chapman

Getty Images Beth Chapman bei den CMT Music Awards 2014 in Nashville

Getty Images Duane Chapman, August 2019

