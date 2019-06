Ein schwerer Abschied für Duane Chapman (66): Seine geliebte Beth Chapman (✝51) wurde zur letzten Ruhe gebettet. Vor wenigen Tagen hatte der TV-Kopfgeldjäger öffentlich gemacht, dass seine Frau den Kampf gegen Kehlkopfkrebs verloren hat. Am Wochenende fand nun die erste von zwei Trauerfeiern für die Verstorbene statt. Dabei fand Duane vor vielen Gästen rührende Worte, um seine Beth zu verabschieden.

Wie es die 51-Jährige gewollt hatte, wurde ihre Asche am Samstagabend auf Hawaii bestattet. Zur öffentlichen Abschiedszeremonie am Waikiki Beach waren zahlreiche Freunde und Fans der Chapmans gekommen, berichtet E! Online. Es gab einen Gedenkgottesdienst mit Gesang und Gebeten, bei dem Duane eine bewegende Rede hielt: "Nachdem meine Mutter gestorben war, sagte ich: 'Meine Mom ist die Erde'... In meinem Stamm glauben wir, dass sie Teil der Erde wird, der See, des Himmels und des Regens. Beth wird dort ebenfalls dort hinkommen. Sie kam dahin, bevor ich dorthin komme, es ist meine Insel." Seine Liebste habe sich gewünscht, nach hawaiianischer Tradition aufs Meer hinaus gebracht zu werden – und genau diesen Wunsch erfüllten Familie und Freunde anschließend in einem Paddelboot.

Nach dieser Zeremonie soll es noch eine zweite Feier in Colorado geben, wo Beth einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hat. Ein Datum dafür ist noch nicht bekannt. Die TV-Persönlichkeit hatte vor ihrem Tod noch mit ihrem Mann und den vier gemeinsamen Kindern besprochen, wie sie sich ihren Abschied vorstelle. "Für Beths Familie war es schwer, diese Gespräche zu führen. Aber sie sind froh, dass sie es getan haben, damit sie ihre Wünsche erfüllen können", hatte ein Insider kürzlich verraten.

Splash News Beth und Duane Chapman

SplashNews.com Duane Chapman (l.) mit Gästen auf der öffentlichen Trauerfeier für seine Frau Beth

Actionpress/ SIPA PRESS Duane und Beth Chapman bei den Country Music Awards 20137



