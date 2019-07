Er schenkte der Welt den Bossa Nova: Der brasilianische Sänger und Gitarrist João Gilberto ist diese Woche verstorben – er wurde 88 Jahre alt! Bereits als Teenager griff er zur Gitarre und spielte in verschiedenen Bands mit. Seinen Durchbruch hatte er schließlich 1962 mit dem Song "The Girl from Ipanema", den er zusammen mit seiner damaligen Frau Astrud Gilberto und dem Saxophonisten Stan Getz aufgenommen hatte. Es war der Beginn einer erfolgreichen Musikkarriere, die erst 2016 endete: Vor drei Jahren veröffentlichte Gilberto seine letzte Platte. Nun hat sein Sohn den Tod des Ausnahmekünstlers bestätigt.

Auf seinem Facebook-Account schrieb João Marcelo Gilberto, der in den USA lebt: "Mein Vater ist gestorben. Sein Kampf war edel. Er hat versucht, seine Würde zu bewahren, während er seine Eigenständigkeit immer weiter verlor." Laut des Nachrichtenportals G1 starb der gebürtige Brasilianer in seinem Haus in Rio de Janeiro, wo er zuletzt zurückgezogen gelebt hatte.

In den vergangenen zwei Jahren war der 88-Jährige Mittelpunkt eines Familienstreits gewesen. Vor seinem Tod soll er vereinsamt und hoch verschuldet gewesen sein. Seine beiden ältesten Kinder João Marcelo Gilberto und Isabel "Bebel" Gilberto warfen der dritten Ehefrau ihres Vaters vor, für dessen Ruin verantwortlich gewesen zu sein.

Getty Images João Gilberto, in den 80er-Jahren

Getty Images João Gilberto bei einem Konzert in Rio de Janeiro

Getty Images João Gilberto, Sänger und Gitarrist



