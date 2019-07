Die "This Country"-Crew trauert um einen ihrer größten Stars – Schauspieler Michael Sleggs ist gestorben! Bereits Ende Mai hatte er sich mit einem rührenden Video an seine Fangemeinde gewandt und mit der Nachricht schockiert, dass er nicht mehr lange zu leben habe. Nachdem in den Medien immer wieder Gerüchte die Runde machten, dass Michael an Krebs leidet, wurde zuletzt bekannt: Ein schwerer Herzfehler war für seinen schlechten Gesundheitszustand verantwortlich. Nun ist es traurige Gewissheit: Mit erst 33 Jahren wurde der junge Mann aus dem Leben gerissen!

Wie aus einem emotionalen Instagram-Post seiner "This Country"-Kollegen hervorgeht, starb der Slugs-Darsteller am Dienstagabend aufgrund von Herzkomplikationen. Seit Ende Mai war bekannt, dass er Krebs im Endstadium hat."Wir sind am Boden zerstört und trauern mit seiner Familie, seinen Freunden, all seinen Lieben und den Fans", schreiben die Verantwortlichen der Sitcom zu einem Bild des Verstorbenen mit zwei seiner Schauspielkollegen. "Du bleibst für immer Slugs", machen sie zum Schluss in Bezug auf seine Rolle des Michael Slugette deutlich.

"Leute, unabhängig von meiner Gesundheit wurde ich mit einem wunderbaren Leben gesegnet und den besten Freunden und abgesehen davon, dass ich Gott viel früher hätte folgen sollen, gibt es nichts, was ich bereue", sagte Michael vor wenigen Monaten in einem Facebook-Video. Die wenige Zeit, die dem Blondschopf noch verblieben war, wollte er mit seinen Liebsten verbringen.

Instagram / michaelsleggs Schauspieler Michael Sleggs

Instagram / michaelsleggs "This Country"-Star Michael Sleggs

Instagram / michaelsleggs Schauspieler Michael Sleggs



