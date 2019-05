Michael Sleggs schockiert seine Fans erneut mit einer schlimmen Nachricht! Erst im Dezember wurde der britische Schauspieler ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen Herzkollaps erlitten hatte. Dasselbe war ihm bereits drei Jahre zuvor passiert. Doch der "This Country"-Star ist weiterhin alles andere als vom Glück beschienen. Seine Ärzte hatten ihm jetzt eine traurige Mitteilung zu machen: Michael hat Krebs im Endstadium und nicht mehr lange zu leben.

In einem Video auf Facebook verabschiedete sich der Slugs-Darsteller von seinen Bewunderern und erklärte schonungslos den aktuellen Stand der Dinge: "Es gibt keine Heilung für mich. Also wurde entschieden, dass ich die letzten Tage meines Lebens mit Schmerzmitteln zu Hause verbringe. Man weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber es geht rapide bergab." Zudem habe sich der Comedian, dessen Serienfigur ebenfalls an Krebs verstarb, beinahe mit einer zu hohen Dosis Morphium umgebracht.

Besonders die Angehörigen des Blondschopfs seien von diesem Schicksal sehr mitgenommen. "Leute, unabhängig von meiner Gesundheit wurde ich mit einem wunderbaren Leben gesegnet und den besten Freunden und abgesehen davon, dass ich Gott viel früher hätte folgen sollen, gibt es nichts, was ich bereue", schloss Michael sein Statement ab. Zurzeit finde der 33-Jährige vor allem Trost in der Bibel und der christlichen Vorstellung von einem Leben danach.

Instagram / michaelsleggs Michael Sleggs, Schauspieler

Instagram / michaelsleggs Michael Sleggs

Instagram / michaelsleggs Michael Sleggs im Krankenhaus



