Süße Nachrichten von Schwestern – Volle Dosis Liebe-Darsteller Manuel Hasni (30)! Der Schauspieler und seine Partnerin Anni werden zum ersten Mal Eltern. Erst im Juni hat sich das Paar in der Nähe von Hamburg das Jawort gegeben und Anni den Nachnamen ihrer besseren Hälfte angenommen. In wenigen Monaten dürfte Manuel und die Lehrerin aber noch viel mehr verbinden als nur der gemeinsame Nachname.

Im Bild-Interview ließen die beiden nun die Baby-Bombe platzen und plauderten aus, was sie schon über das Geschlecht ihres Nachwuchses wissen: "Die Freude ist riesig. Wir wissen erst in zwei Wochen, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Anni ist im vierten Monat", verriet Manuel. Der Säugling soll also pünktlich zum Jahreswechsel das Licht der Welt erblicken. Doch wie erfuhren die beiden von ihrem Elternglück? "Als Anni plötzlich Heißhunger auf ein ganzes Glas Oliven hatte, wussten wir, das unser Glück perfekt ist", so der Soap-Star.

Doch damit scheint die Familienplanung der beiden noch längst nicht abgeschlossen zu sein, wie der 30-Jährige betonte: "Wir träumen insgesamt von drei Kindern, ich komme ja auch aus einer großen Familie, habe zwei Brüder und zwei Halbschwestern." Wusstet ihr, dass Manuel schon verheiratet ist? Stimmt ab!

RTL II / Magdalena Possert Josephine Welsch, Jan Sokolowksy, Manuel Hasni und Annemarie Schuster

Instagram / aennikov Anni und Manuel Hasni

Instagram / aennikov Manuel und Anni Hasni

