Romantischer hätte dieser Antrag wohl nicht sein können: Scarlett London ist seit Jahren als erfolgreiche Bloggerin im Netz unterwegs. Beinahe täglich gewährt die Britin ihrer Community Einblicke in ihr Leben. Erst vor Kurzem ließ die Blondine die absolute Liebes-Bombe platzen: Scarlett wird bald in den Hafen der Ehe schippern – in Venedig hat ihr Freund ihr die Frage aller Fragen gestellt!

"Ich habe 'Ja' gesagt", betitelte die Influencerin ihren aktuellen Instagram-Beitrag. Den Antrag hat sie anscheinend schon vor einiger Zeit bekommen. "Wir haben ein kleines – oder besser gesagt – großes Geheimnis für uns behalten. Wir hoffen, dass ihr uns das nicht übel nehmt. Wir wollten diese tolle Neuigkeit erst einmal genießen, ehe wir sie mit euch teilen", schrieb Scarlett in ihrem Post.

Vor vier Jahren lernte die britische Netz-Berühmtheit ihren David kennen und lieben. Ihren neuen, gemeinsamen Lebensabschnitt kann sie offenbar kaum noch erwarten: "Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich so aufgeregt auf unser nächstes großes Abenteuer bin."

Instagram / scarlettlondon Scarlett London, britische Bloggerin

Instagram / scarlettlondon Bloggerin Scarlett London mit ihrem Verlobten David Mitchell in Venedig, August 2019

Instagram / yourbritishgent Influencerin Scarlett London mit ihrem Verlobten David

