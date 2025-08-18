Royals
Süßer Moment mit Seal: Leni Klum ist "Papas größter Fan"

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min

Leni Klum (21) zeigt sich jetzt von ihrer ganz privaten Seite und rührt ihre Fans mit einem besonderen Foto. Auf Instagram teilte die Tochter von Heidi Klum (52) eine Aufnahme, die sie zusammen mit ihrem Adoptivvater Seal (62) zeigt. Beide sitzen eng nebeneinander auf einem Sofa, tragen lässig Sonnenbrillen und wirken sichtlich vertraut. Besonders süß: Leni trägt ein Shirt mit dem Cover eines Albums ihres Vaters – und setzt mit den Worten "Papas größter Fan" noch einen drauf. Ihre Botschaft könnte klarer nicht sein: Seal ist und bleibt ihre wichtigste Vaterfigur.

Die Fans feiern den Post in den Kommentaren, viele schreiben Sätze wie: "So schön, wie viel Liebe man zwischen euch spürt" oder "Seal ist der beste Papa, den man haben kann." Dass Leni ein so enges Verhältnis zu dem Sänger pflegt, ist kein Zufall. Der Musiker adoptierte sie bereits 2009 offiziell, nachdem er jahrelang eine Vaterrolle für sie eingenommen hatte. Auch nach der Trennung von Mama Heidi ist diese besondere Bindung nie verloren gegangen – im Gegenteil: Die 21-Jährige betont immer wieder, wie sehr sie ihn in ihrem Leben schätzt.

Erst vor wenigen Wochen machte Leni zudem Schlagzeilen mit einem anderen Familienmoment: Gemeinsam mit ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore (75) und ihrem Halbbruder, dem 14-jährigen Falco, genoss sie entspannte Tage in Italien. Die Aufnahmen zeigten eine harmonische Familienzeit – ein seltener Anblick, denn lange galt das Verhältnis zwischen Leni und Flavio als distanziert. Umso mehr überraschte es ihre Fans, wie gelöst und vertraut die Drei miteinander wirkten.

Leni Klum mit Papa Seal im August 2025
Instagram / leniklum
Leni Klum mit Papa Seal im August 2025
Seal und Adoptivtochter Leni Klum vor vielen Jahren
Instagram / leniklum
Seal und Adoptivtochter Leni Klum vor vielen Jahren
Model Leni Klum mit Vater Flavio Briatore und Halbbruder Falco im Mai 2025 in Monaco
Instagram / briatoreflavio
Model Leni Klum mit Vater Flavio Briatore und Halbbruder Falco im Mai 2025 in Monaco
