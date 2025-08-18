Leakt Calantha Wollny hier Schwangerschaft von Loredana?

Calantha Wollny (24) sorgt auf Instagram für Aufsehen: In ihrer Story veröffentlichte sie eine Nachricht, die für reichlich Spekulationen sorgt. Die Schwester von Loredana Wollny (21) gratuliert dieser offenbar zu einer erneuten Schwangerschaft. "Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana. Deine Familie wird immer größer. Sei stolz drauf und lass es dir niemals nehmen", schrieb sie voller Begeisterung. Loredana selbst sowie ihr Mann Servet haben sich bisher nicht dazu geäußert, ob an den freudigen Nachrichten etwas dran ist.

Das Paar, das sich erst in diesem Jahr das Jawort gab, hatte in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünschen. Nach der Geburt ihres Sohnes Aurelio Ende 2022 scheinen sie darauf bedacht, ihre Familie weiter wachsen zu lassen. Calanthas Post könnte nun ein Hinweis darauf sein, dass dieser Wunsch tatsächlich schon in Erfüllung gegangen ist. Auf offizielle Worte des Paares warten die Fans allerdings bislang vergeblich. Ob Loredana bald Stellung zu den Glückwünschen ihrer Schwester beziehen wird, bleibt abzuwarten.

Eines ist jedoch sicher: Baby-News würden das Jahr voller emotionaler Highlights für das Paar noch abrunden. Erst im April dieses Jahres gaben sie sich das Jawort, obwohl sie schon seit Februar 2023 verlobt waren. Mit einem gemeinsamen Instagram-Post machten sie ihre Hochzeit öffentlich. "Heute war es so weit, wir haben Ja gesagt", verkündete Loredana damals voller Freude unter einem Foto, das ihre Hände samt Eheringen zeigte. Unter dem glücklichen Posting häuften sich die Glückwünsche der Fans.

Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio, August 2024

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek

