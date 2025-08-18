Romeo und Harper Beckham machen Fotoshooting auf hoher See

Romeo Beckham (22) genießt die Sommerzeit auf einem Europatrip mit seiner Familie und teilt auf Instagram Einblicke in die gemeinsame Auszeit. Besonders ein Bild sorgt dabei für Aufmerksamkeit: Der 22-Jährige posiert in Badehose mit weit ausgebreiteten Armen am Rand eines Bootes, während seine kleine Schwester Harper Beckham (14) lachend unter ihm sitzt. Weitere Fotos zeigen ihn auf einem Surfbrett oder beim Steuern eines Boots. Die Bildreihe erscheint kurz nach einem früheren Instagram-Post von Mutter Victoria Beckham (51), die ihrerseits Fotos der Familie auf einer Yacht präsentierte.

Neben Romeo und Harper zählten auch Papa David Beckham (50), Bruder Cruz Beckham (20) und einige Freundinnen und Freunde der Familie zur Reisegesellschaft, darunter Schauspielerin Eva Longoria (50) und Cruz' Musiker-Freundin Jackie Apostel. Die ältesten Familienmitglieder, Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30), fehlten allerdings bei diesem Urlaub. Das Ehepaar verbrachte stattdessen eigene Zeit miteinander und erneuerte Anfang August in Los Angeles erneut ihre Ehegelübde. Ein Detail, das in den sozialen Medien viel diskutiert wurde.

Schon seit Monaten gibt es Berichte über Spannungen zwischen Brooklyn und Nicola auf der einen Seite und dem Rest der Beckham-Familie auf der anderen. Einige Beobachter sahen das Fehlen von David und Victoria während des Gelübde-Erneuerungsrituals als Zeichen dafür, dass sich diese Spannungen nicht gelegt haben. Die Familie, die früher gemeinsam als Vorzeige-Clan galt, sieht sich immer häufiger öffentlichen Spekulationen ausgesetzt. In Interviews betonten sowohl David als auch Victoria in der Vergangenheit oft, wie wichtig ihnen der enge Zusammenhalt ihrer Familie sei. Ob sich die Wogen mit ihrem Sohn Brooklyn bald wieder glätten werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Instagram / romeobeckham Harper und Romeo Beckham im August 2025

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, November 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

