Kane Brown begeistert seine Fans mit Sixpack-Transformation

Countrystar Kane Brown (31), bekannt für Hits wie "Miles On It", beeindruckte seine Fans jetzt mit einem Vorher-Nachher-Foto seiner Fitness-Transformation. Seit dem Frühling hatte der Musiker hart an seinem Körper gearbeitet und präsentierte nun stolz sein Ergebnis in einem Instagram-Beitrag mit den Worten: "Von April bis August – wir stehen erst am Anfang!" Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Und von seinem neuen Muskelbody zeigten sich nicht nur seine Follower beeindruckt, sondern auch zahlreiche prominente Kollegen. Schauspieler Taylor Lautner (33) kommentierte begeistert: "Dude, worüber reden wir hier?", während Country-Kollege Chris Lane (40) hinzufügte: "Das ist der Wahnsinn – bring es mir bei, Kumpel!"

Kane beeindruckt aber nicht nur mit seiner neu gewonnenen Fitness, sondern auch mit ergreifenden Momenten. Bei einem Auftritt in Denver, Colorado, unterbrach der Sänger vor Kurzem seinen Song "Good As You", um einem jungen Fan namens Keylan eine Umarmung zu schenken. Der Junge war mit einem bewegenden Plakat auf Kanes Konzert gekommen, das auf Mobbing aufgrund seiner Hautfarbe aufmerksam machte. Kane, der selbst als Kind Mobbing erfahren musste, nahm sich Zeit, Keylans Botschaft zu lesen, gab dem Jungen einen herzlichen Fist-Bump sowie eine Umarmung und signierte obendrein noch dessen Plakat. Fans lobten den Star für seine einfühlsame Geste, die erneut zeigte, wie wichtig ihm seine Fans sind.

Privat zählt für Kane jedoch vor allem seine Familie. Zusammen mit seiner Frau Katelyn kümmert er sich nicht nur um seine zwei Töchter, sondern auch um seinen jüngsten Sohn, der im letzten Jahr das Familienglück perfekt machte. Der Musiker hat in der Vergangenheit oft erzählt, wie prägend seine eigenen schwierigen Kindheitserfahrungen waren und wie wichtig ihm nun ein stabiles Zuhause für seine Kinder ist. Mit dieser Einstellung und seinem großen Engagement – sei es im Fitnessstudio, auf der Bühne oder im Privatleben – inspiriert Kane nicht nur seine Fans, sondern auch seine prominenten Freunde.

Anzeige Anzeige

Instagram / kanebrown Kane Brown im April 2025 und im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kane Brown, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / kanebrown Kane Brown und Katelyn Brown mit ihrem dritten Baby

Anzeige