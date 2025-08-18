Pietro Lombardi und Laura trennten sich schon siebenmal

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) haben erneut das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Die Influencerin meldete sich am Sonntag mit einem klaren Statement auf Instagram zu Wort: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Damit besiegeln die beiden Prominenten bereits ihre siebte Trennung. Seit 2020 sorgt ihre On-off-Beziehung immer wieder für Schlagzeilen, und auch dieses Mal bleibt unklar, ob das Liebes-Aus von Dauer sein wird.

Die turbulente Liebesgeschichte begann vor fünf Jahren, als sich der Sänger und die Influencerin ineinander verliebten. Doch schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung im Herbst 2020 kam die erste Trennung. In den darauffolgenden Jahren folgten sechs weitere Versöhnungen und Trennungen, die sowohl Fans als auch Kritiker immer wieder über die Stabilität ihrer Beziehung spekulieren ließen. Trotz des scheinbar dramatischen Verlaufes gaben Pietro und Laura ihren Followern dabei regelmäßig Einblicke in die Höhen und Tiefen ihrer Partnerschaft.

Doch woran ist die Beziehung dieses Mal gescheitert? Laut den Informationen von Bild sollen sich der DSDS-Star und die 29-Jährige seit Wochen streiten. Laura soll sich von Pietro vor dem nahenden Umzug im Stich gelassen gefühlt haben. Bereits in der Vergangenheit merkte sie an, sich oft mit den Kindern alleine gelassen zu fühlen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige