Influencer-Paar tot: Stacey Tourout lebte nach Sturz noch

Neue tragische Details sind jetzt über den Unfall bekannt geworden, bei dem die Social-Media-Stars Stacey Tourout und Matthew Yeomans ums Leben kamen. Wie nun berichtet wurde, war Stacey nach dem Horror-Sturz noch kurzzeitig am Leben. Am 7. August war das Paar mit seinem Geländewagen in den West Kootenay Mountains in British Columbia unterwegs, als es die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen stürzte rund 200 Meter in die Tiefe, überschlug sich mehrfach und kam in unwegsamem Gelände zum Stillstand. Rettungskräfte mussten mit Seilen zu dem Wrack vordringen. Laut People wurde Matthew beim Aufprall aus dem Auto geschleudert und war sofort tot. Stacey hingegen erlitt schwere Kopfverletzungen, blieb aber zunächst bei Bewusstsein – offenbar ohne zu erkennen, wie lebensgefährlich ihre Situation war. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb.

Die Unfallstelle lag in einem abgelegenen Gebiet nahe Trout Lake in British Columbia – ein besonders gefährlicher Abschnitt der Strecke. Das felsige Gelände war nur schwer erreichbar, was die Rettungsarbeiten zusätzlich erschwerte. Wie ein Sprecher erklärte, hätten an anderen Stellen möglicherweise Bäume den Sturz abgebremst. Doch genau dort, wo der Unfall geschah, fehlte jeglicher Bewuchs. Das Fahrzeug stürzte ungebremst über einen offenen Hang. Während Stacey im Wageninneren blieb, wurde Matthew beim Aufprall aus dem Auto geschleudert.

Ihr gemeinsamer YouTube-Kanal "Toyota World Runners" zählte über 200.000 Abonnenten, auf Instagram folgten Stacey rund 74.000 Fans. Nur wenige Tage vor dem Unfall postete das Paar sein letztes Update: ein Sommergruß von Vancouver Island. Staceys Mutter Colleen bestätigte die Tragödie in einem emotionalen Facebook-Post: "Mit unvorstellbarem Kummer muss ich mitteilen, dass wir beide auf tragische Weise verloren haben." Befreundete Content-Creator wie "Dirt Lifestyle" trauern öffentlich um das beliebte Paar. Auch in den sozialen Netzwerken reißen die Beileidsbekundungen nicht ab.

Instagram / yeomansphotoandfilm Matthew Yeomans und Stacey Tourout, Influencer

Instagram / yeomansphotoandfilm Stacey Tourout und Matthew Yeomans, Influencer-Pärchen

Instagram / _staceytourout Stacey Tourout, Influencerin